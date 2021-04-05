Son dakika haber | Bakanlıktan Kütahyalı Cüneyt Köşe'ye ödül
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Son dakika haber | Bakanlıktan Kütahyalı Cüneyt Köşe'ye ödül

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Son dakika haber | Bakanlıktan Kütahyalı Cüneyt Köşe'ye ödül

Son dakika haber: Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tüketici Ödülleri Yarışması'nın 'Yazılı Basın Ödülü'ne Kütahyalı Cüneyt Köşe layık görüldü.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tüketici Ödülleri Yarışması'nın 'Yazılı Basın Ödülü'ne Kütahyalı Cüneyt Köşe layık görüldü.

Köşe, kazandığı ödülle birlikte Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret ederek, bilgilendirmede bulundu.

Başkan Işık, "Bu tür başarıların ilimizin tanıtımında önemli katkısı var. Bu başarıdan dolayı gazeteyi ve köşe yazarı Köşe'yi tebrik ediyorum. Özellikle tüketici ödülleri konusunda basın ödülünü almış olmanız ve bu nedenle yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Çelik'te başarılarından dolayı Köşe'yi kutladı. - KÜTAHYA

Son dakika haber | Bakanlıktan Kütahyalı Cüneyt Köşe'ye ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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