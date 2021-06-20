Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
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Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar

Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: AKSARAY Şehit Önder Güzel Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 391 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

AKSARAY Şehit Önder Güzel Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 391 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Kardeşliğimizi ve birliğimizi bozmaya yönelik tüm saldırılara rağmen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir arada ve bu topraklarda bu vatanda yaşamaya devam edeceğiz. Bugün çok daha güçlü bir ülkenin mensuplarıyız" dedi.

Mezuniyet törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray POMEM 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, protokol üyeleri katıldı. 26'ncı dönem mezunlarının verildiği törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Burada var olmak fedakarlık ister, özgüven ister, mücadele ister, azim ister. Dün olduğu gibi bugün de yarın da emperyalizm ve onun karanlık emellerine alet olanlar her zaman birliğimize, bütünlüğümüze, huzurumuza ve vatanımıza kastetmeye çalışacaklardır. Zaman zaman sağ sol diyecekler, zaman zaman PKK diyecekler, zaman zaman FETÖ diyecekler. Ama ihanetin kendisi de destekçisi de özü de hep aynı olacak. Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozmaya yönelik tüm saldırılara rağmen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir arada ve bu topraklarda bu vatanda yaşamaya devam edeceğiz. Bugün çok daha güçlü bir ülkenin mensuplarıyız.  Kendi kararını veren, özgüvenli, kimseden icazet almayan başarılı ve güçlü bir yönetimiyle, yerli ve milli silahlarıyla sanayisiyle, çok daha sağlam bir Türkiye var" dedi. 

'ÜLKEMİZ DÜNYANIN EN HUZURLU VE GÜVENLİ ÜLKELERİNDEN BİRİDİR'Bakan Yardımcısı Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:  "Ülkemizin her köşesine güvenlik güçlerimiz hakimdir. Her noktasında bütün asaletiyle devletimiz vardır. Coğrafyamızda yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ülkemiz elhamdülillah dünyanın en huzurlu en güvenli ülkelerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dimdik yoluna devam etmektedir. Bugünden itibaren siz sadece bir iş sahibi olmadınız, çok şerefli bir ailenin mensubu oldunuz. Sokaklarımız huzurumuzu canımızı malımızı namusumuzu emanet alacaksınız. Vereceğiniz güvenle milletimiz bu ülkenin vatandaşı olmanın haklı güvenini yaşayacak" dedi.Törende konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise "Başlamak üzere olduğunuz bu kutsal meslek, sizlere kolaylıklar ya da zenginlikler bahşetmeyecek. Yorulacaksınız, üşüyeceksiniz, uykusuz kalacaksınız. Hatta, kendi çocuklarınızın büyüdüğünü bile fark edemeyeceksiniz. Ancak, bu meslek bizlere, onurlu bir gelecek ve şerefli bir hazine verecek. Gaffar Okkan, Fethi Sekin, Önder Güzellerin üniformalarını giyeceksiniz. Bu büyük şeref ve onur. Milletimiz duasıyla birlikte, sizlere güç ve cesaret verecek" diye konuştu.

Daha sonra polis adayları silah başına geçti, polis yemini ederek keplerini fırlattı. Polisliğe adım atan öğrencilerin pandemi tedbirleri kapsamında tören alanının dışında bekleyen ailelerine koşmasıyla duygu dolu anlar yaşattı. Aileler, mezun olan polisleri tel örgülerin arasında birbirlerinin ellerini tutarak kutladı.


- Aksaray
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Ersoy: Kardeşliğimizi ve birliğimiz bozamayacaklar - Haberler
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