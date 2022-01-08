Son dakika haber | Bakan Yanık Kars'ta şehit aileleriyle bir araya geldi

KARS (İHA) - Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerine katılmak için Kars'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit aileleriiyle evlerinde bir araya geldi.

Havayolu ile Kars'a gelen Bakan Yanık, beraberindeki Kars milletvekillileri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Val/Belediye Başkan Vekilii Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte il merkezindeki şehit ailelerinin evlerine gitti.

Bakan Yanık 2007 yılında Şırnak'ta şehit olan Komando Er Turgay Salgar ve yine 1987 yılında Şırnak'ta şehit olan Abdulbaki Kurcak'ın anne ve babalarını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında şehit Turgay Salgar'ın babası Tuncay Salgar annesi Güler Salgar ile şehit Abdulbaki Kurcak'ın babası Efo Kurcak ve annesi Cemile Kurcak ile yakından ilgilenen Bakan Yanık, şehitlerin ve ailelerinin acısını paylaştıklarını belirtti.

Bakan Derya Yanık ziyaretlerinin ardından Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan kardan şehit asker heykellerinin açılışına katılmak üzere Sarıkamış'a hareket etti. - KARS