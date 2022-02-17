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Son dakika haber | Bakan Soylu'nun dayısı vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber | Bakan Soylu'nun dayısı vefat etti

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, bu sabah hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, bu sabah hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşayan 86 yaşındaki Ali İhsan Reis, bu sabah evinde vefat etti. Reis'in cenazesi, uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan da toprağa verileceği Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi'ne götürüldü.

Ali İhsan Reis'in cenazesi yarın Darboğaz Camisi'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Politika

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