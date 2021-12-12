Bakan Soylu Bayrampaşa'da muhtarlarla bir araya geldi

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Bayrampaşa Muhtarlar Toplantısı Bayrampaşa'da bulunan bir otelin toplantı salonunda düzenlendi. Toplantının başında muhtarlara Muhtar Bilgi Sistemi anlatıldı. Sunumun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Güler, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Aslan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Bayrampaşa'da bulunan afet toplanma alanları, genel asayiş konuları ve Bayrampaşa bölgesinin asayişi gibi konuların ele alınacağı öğrenildi.