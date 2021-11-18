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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Popescu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Popescu ile görüştü

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Moldova'nın başkenti Kişinev'de Moldovalı mevkidaşı Nicu Popescu ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Moldova'nın başkenti Kişinev'de Moldovalı mevkidaşı Nicu Popescu ile görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Popescu, görüşmenin ardından Bakanlıklararası İstişare Planı'nın imza törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu'nun davetine icabetle geldiği Kişinev'de temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Popescu ile bir araya geldi. İkili daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından "Bakanlıklararası İstişare Planı" imzalandı.

Çavuşoğlu'nun ziyaret çerçevesinde Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Parlamento Başkanı Igor Grosu ve Başbakan Natalia Gavrilita ile bir araya gelmesi bekleniyor. - KİŞİNEV

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Popescu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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