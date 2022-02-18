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Son dakika haber | Bakan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü

AA, Sarp Özer - Politika
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Son dakika haber | Bakan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre (AA) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

(AA) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşmede, terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

AA / Sarp Özer - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Fuad Hüseyin, Milli, Irak, Politika, Haberler

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