Son dakika haber... Baharın gelişiyle terörden temizlenen bölgede 'Trekking' keyfi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber amatör sporcular, tarihi antik ve civarındaki dağlarda hem piknik hem de Trekking yaptı.

Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşan dağlarda sporcular, Trekking yapıyor. Bir zamanlar silah seslerinin yankılandığı dağlarda artık huzur hakim. Bölgede keşif için ilçenin dört bir yanına çıkan doğa severler, doğada yürüyüş yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Kato rafting ve doğa sporları kulübü sporcuları ilçe genelinde birçok faaliyet yaparak doğayla iç içe olmaya çalışmaya devam ediyor.

Kulüp Başkanı Serdar Gükçe, herkesi Beytüşşebap'a davet ederek baharın gelişiyle beraber dağlarda Trekking yapmaya başladıklarını söyledi. Bölgenin en güzel yeri olan Harguri bölgesini ziyaret ettiklerini ifade eden Gükçe, "Dağda yürüyüşler yaptık. Rafting alanında olduğu gibi doğa sporlarında da ilçemizi en güzel şekilde tanıtacağız. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi. Sporculardan Necat Gökçe ise çok güzel bir havada sporcu arkadaşlarıyla beraber fırsat buldukça bölge bölge dolaştıklarını kaydetti. Gökçe, piknik yaptıklarını, karda eğlendiklerini kaydetti.

(Hazım Gökçe - Serdar Gükçe/ İHA)