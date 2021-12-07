BABASININ KULLANDIĞI TIR'IN ÇARPTIĞI 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BABASININ KULLANDIĞI TIR'IN ÇARPTIĞI 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde evlerinin bahçesinde 4 yaşındaki Derviş Taşdemir, TIR ile geri manevra yapan babası Nazif Taşdemir'in (35) çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde evlerinin bahçesinde 4 yaşındaki Derviş Taşdemir, TIR ile geri manevra yapan babası Nazif Taşdemir'in (35) çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Taşdemir tek katlı evlerinin bahçesinde oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada Nazif Taşdemir, hayvanlarına yem vermek için TIR ile evin önüne geldi. Evin bahçesine geri manevra yapan baba Taşdemir, kör noktada oğlu Derviş Taşdemir'e çarptı. Ailenin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Derviş Taşdemir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BABASININ KULLANDIĞI TIR'IN ÇARPTIĞI 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

BABASININ KULLANDIĞI TIR'IN ÇARPTIĞI 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

BABASININ KULLANDIĞI TIR'IN ÇARPTIĞI 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title