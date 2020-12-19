Babası cezaevindeki çocuğa polisten doğum günü sürprizi
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Babası cezaevindeki çocuğa polisten doğum günü sürprizi

19.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:01

Adana'da polis, babası cezaevinde olan ve maddi durumları yerinde olmayan 3 yaşındaki Deniz Su'nun doğum gününü kutladı.

Adana'da polis, babası cezaevinde olan ve maddi durumları yerinde olmayan 3 yaşındaki Deniz Su'nun doğum gününü kutladı.

Babaları cezaevinde olan Fadime Medine Kıvrım (12), Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine 'Bugün kardeşimin doğum günü pastasını alamıyoruz, annem de çok üzülüyor' mesajını attı. Ekipler ise küçük Deniz Su'yu mutlu etmek için Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla harekete geçti. Yaptırdıkları yaş pasta ve oyuncaklarla evine gelen polisleri kapıda gören Deniz Su'nun çok mutlu olduğu görüldü. Küçük Deniz, dilek tutup mumları üfleyerek doğum gününü kutladı. Ayrıca polisler küçük kızın kardeşlerine de hediye verdi.

Anne Reyhan Kıvrım (29) ise gazetecilere çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Büyük kızım dün polis merkezine mesaj atmış ve 'bugün kardeşimin doğum günü pastasını alamıyoruz, annem de çok üzülüyor' demiş. Onun içinde polisler bugün Allah razı olsun geldiler kızımın doğum gününü kutladılar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum" diye konuştu. - ADANA

Babası cezaevindeki çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Babası cezaevindeki çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Babası cezaevindeki çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Babası cezaevindeki çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Babası cezaevindeki çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Babası cezaevindeki çocuğa polisten doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 10:04:49. #1.14#
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