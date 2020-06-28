Son dakika haber | Azize Aya Tekla ören yeri için umut turizmde Son dakika güncel haberi: Azize Aya Tekla ören yeri için umut turizmdeMERSİN'in Silifke ilçesinde, Anadolu'da Hristiyanlığın en eski ve en önemli merkezlerinden Azize Aya Tekla ören yerinin restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması isteniyor.

Azize Aya Tekla ören yeri için umut turizmde

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Anadolu'da Hristiyanlığın en eski ve en önemli merkezlerinden Azize Aya Tekla ören yerinin restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması isteniyor.

İlçe merkezine 4 kilometre mesafede yer alan, Anadolu'da Hristiyanlığın en eski ve en önemli merkezlerinden biri olarak bilinen Azize Aya Tekla ören yeri, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. 4 yıl önce, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari ve Kentsel Koruma Çalışma Grubu öğretim elemanları ile yüksek lisans öğrencilerinden oluşan araştırma grubu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde yüzey araştırması yapılan ören yeri, Ortodoks ve Katolikler için önemli bir hac ve tapınma yeri olarak da biliniyor.

Silifke Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Derneği Başkan Ali Küçük, Azize Aya Tekla Kilisesi'nin inanç turizmi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu kilise Hz. İsa'nın 12 havarisinden birini olarak bilinen Tarsuslu St. Paulus'a bağlı bir kiliseydi. Azize Tekla aynı zamanda St. Paul'n öğrencisiydi. Aynı zamanda ayakta kalan St. Paul kuyusu, kilisesi, Mut ilçesindeki Alahan Manastırı ve Aya Tekla yer altı kilisesi inanç turizmi açısından da çok önemli bir yere sahip. Kilise, Ortodokslar açısında önemli bir hac tapınma yeri. Azize Tekla'yı Katolikler 23 Eylül'de Ortodokslar 24 Eylül'de ziyaret ediyor. Burada anma düzenleniyor. Burada restorasyon, çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılmasını istiyoruz. Aynı Trabzon'daki Sümela Manastırı gibi talep olması halinde bazı törenlere izin verilmesini, gerçek bir kiliseye dönüştürülmesini bekliyoruz. Bu önemi ile Silifke turizmine büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

AZİZE AYA TEKLA GEÇMİŞİ

Silifke ilçe merkezine 4 kilometre mesafede yer alan ören yeri, Anadolu'da Hristiyanlığın en eski ve en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Rivayete göre, İsa Peygamber'in 12 havarisinden biri olan St. Paul'un vaazlarından etkilenen Aya Tekla, Hıristiyanlığı yaymak için çalışmalar yürütürken Paganlar'ın baskılarına maruz kalıp, öldürüleceğini öğrenince kaçıp Silifke'ye gelerek, sonradan kiliseye çevrilen bir mağarada saklanıyor. Yine öldürüleceği bir sırada bu mağarada kaybolduğuna inanılıyor. Aya Tekla'nın içinde yaşadığı mağara onun kayboluşundan sonra Hıristiyanlarca kutsal sayılarak, bu din M.S. 312 yılında serbest bırakılıncaya kadar gizli bir ibadet yeri olarak kullanıldı. Bu mağara daha sonra 4'üncü yüzyılda kiliseye dönüştürüldü. Günümüzde merdivenle inilerek ulaşılan bir durumda olan Aya Tekla Kilisesi, çevresindeki sarnıç ve şehir suru kalıntılarıyla da turistlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: DHA