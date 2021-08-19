Azerbaycan'ın Gebele ilindeki orman yangını kontrol altına alındı

Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki çıkan orman yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki çıkan orman yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan ormanlık alanda çıkan yangının yayılmasının engellenerek kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Arazinin zorlu ve havanın rüzgarlı olmasının yangına müdahaleyi zorlaştırsa da yangını tamamen söndürme ve soğutma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği ifade edildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı