Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in görüşmede iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Duma seçimlerinde kazandığı seçim zaferi dolayısıyla Putin'i tebrik ettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca Putin'e Perm şehrinde yaşanan olayda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Putin'in ise Aliyev'e taziyesi nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.

AZERBAYCAN'LA RUSYA ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Görüşmede, iki liderin Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda stratejik ortaklığa dayalı olarak başarılı bir şekilde geliştiğini vurguladığı aktarıldı. İki ülke arasındaki işbirliği ile ilgili konuların da ele alındığı görüşmede, yeni seçilen Rus Parlamentosu ile Azerbaycan Milli Meclisi arasındaki geleneksel dostluk ve işbirliğinin devam edeceği ifade edildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

 Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

 Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.

Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Bensu Soral Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Elmas Aykut Kocaman Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 18:32:40. #1.17#