Konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın, yanarak can verdi
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Konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın, yanarak can verdi

23.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:29

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyündeki konteyner evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir süredir konteyner evde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Emine Dudu Mutlu'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylülerin ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evin içerisinde bulunan Mutlu, yanarak can verdi.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mutlu'nun cansız bedeni, Ayvacık Belediyesi cenaze aracıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma ekiplerinin çıkan yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın, yanarak can verdi
Konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın, yanarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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