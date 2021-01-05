Ayrıldığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nde 1 ay önce ayrılan çift arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinirlenen adam, eski eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Korkunç olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik (33) ile İsa Kösecik isimli şahıs arasında tartışma çıktı. 3 çocuklarının önünde yaşanan olayda, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay sırasında İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Kösecik'i bıçakladı. Sevda Kösecik kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı. Annelerinin bıçaklanmasına tanık olan çocukların aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Kösecik, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kösecik kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis ekipleri İsa Kösecik'i yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı