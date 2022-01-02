Aydınlatma direklerine çarpan otomobil yandı: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, aydınlatma direklerine çarpıp, yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hipodrom Caddesi'nin İvedik Caddesi'ne bağlandığı kavşakta meydana geldi. Demetevler yönüne giden Okan Erol yönetimindeki 06 BU 931 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce refüjdeki taşlara ardından aydınlatma direklerine çarpıp, yanmaya başladı. Kazada sürücü Okan Erol, otomobilde sıkışırken yanındaki Berke Danijel Dilek, araçtan dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin otomobil yangınını söndürmesinin ardından, Okan Erol'un cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni incelemelerin ardından morga konuldu. Kazada hayati tehlikesi bulunmayan Berke Danijel Dilek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.