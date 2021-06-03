Son dakika haber | Aydın ve Konya'da 'tarihi eser' operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Aydın ve Konya'da 'tarihi eser' operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haber | Aydın ve Konya'da 'tarihi eser' operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... AYDIN ve Konya'da polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eserle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN ve Konya'da polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eserle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, bir süredir sürdürdüğü takibin ardından bugün Aydın ile ilçeleri Kuyucak, Buharkent ile Konya'daki önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda tarihi eser aramak için kullanılan 4 dedektör, ruhsatsız 1 av tüfeği ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen toplam 342 adet gümüş ve bronz sikke, 167 obje, 1 madalyon ve 1 vazo ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.K., D.G., F.Ö., Y.U. ve A.A. gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Son dakika haber | Aydın ve Konya'da 'tarihi eser' operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haber | Aydın ve Konya'da 'tarihi eser' operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

Marmara'daki felaketin vahametini anlatan en iyi kare! Bakanlık acil eylem planı hazırlıyor
Marmara'daki felaketin vahametini anlatan en iyi kare! Bakanlık acil eylem planı hazırlıyor
Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti
Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Bergen Murat Boz Müge Anlı Ebru Gündeş
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Aydın ve Konya'da 'tarihi eser' operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 19:23:11. #1.14#

title