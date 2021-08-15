Son dakika haber | Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Son dakika haber | Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika haber | Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı.

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı.

Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkiinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek veriyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Son dakika haber | Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika haber | Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika haber | Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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