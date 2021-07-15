Son dakika haber | Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haber | Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber | Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlikte başlayan yangın makiliğe sıçradı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlikte başlayan yangın makiliğe sıçradı.

Uzunçam Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yaygın makilik alana sıçradı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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