Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında Mustafa Coşar (68) isimli şahıs hayatını kaybetti.

Yangın, Dalama Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Coşar'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev sahibi Coşar hayatını kaybetti. Coşar'ın cansız bedeni yapılan olay yerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa