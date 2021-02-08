Son dakika haber: Aydın'da çalınan madalyalarına kavuşan karateciden polise teşekkür
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Son dakika haber: Aydın'da çalınan madalyalarına kavuşan karateciden polise teşekkür

08.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:08
Son dakika haber: Aydın'da çalınan madalyalarına kavuşan karateciden polise teşekkür

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde evinden çalınan madalyalarına hırsızların yakalanması üzerine kavuşan 29 yaşındaki karateci Gözde Demirkıran, polis ekiplerine teşekkür etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinden çalınan madalyalarına hırsızların yakalanması üzerine kavuşan 29 yaşındaki karateci Gözde Demirkıran, polis ekiplerine teşekkür etti.

Gözde Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13-14 yıl karate branşında spor yaptığını belirtti.

Kazandığı madalyaların 5 Şubat'ta evine giren hırsızlarca çalındığını, polisin dün düzenlediği operasyonla hırsızları yakaladığını kaydeden Demirkıran, "Başka eşyalarımız da çalınmıştı. Onları da geri aldık. Emniyet ekiplerimize teşekkür ederim." dedi.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ortaklar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde son bir hafta içinde hırsızlık olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden biri tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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