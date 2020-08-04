Son dakika haber: Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde gönüllü rehberlik yapan Kağıthane Uhud Camii müezzini Osman Aslan kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
04.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:52
Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti
İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde gönüllü rehberlik yapan Kağıthane Uhud Camii müezzini Osman Aslan kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
İstanbul İl Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: İHA