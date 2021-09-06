Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Yılmaz - Haberler | Güncel

- Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı Avustralya'da evinin yakınlarında kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan 3 yaşındaki Anthony Elfalak adlı küçük çocuk, polis tarafından evinden birkaç kilometre uzakta nehir kıyısında su içerken canlı olarak kurtarıldı.

- Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı

MELBOURNE - Avustralya'da evinin yakınlarında kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan 3 yaşındaki Anthony Elfalak adlı küçük çocuk, polis tarafından evinden birkaç kilometre uzakta nehir kıyısında su içerken canlı olarak kurtarıldı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde geçtiğimiz hafta kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan 3 yaşındaki erkek çocuğu Anthony Elfalak'a ilişkin Yeni Güney Galler eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma gününden bu yana yürütülen arama operasyonlarında mutlu sona gelindiği kaydedildi. Eyalet kırsalında bir çocuğun kaybolduğu ihbarını alan polis ekiplerinin operasyon başlattığını belirten eyalet polisi, operasyonun yüzlerce gönüllünün desteğiyle gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, karada devam eden aramalarda elde ettiği ipuçlarını değerlendiren arama kurtarma ekiplerinin, havadan görüntü talebinde bulunduğunu aktaran polis, helikopter desteğiyle yapılan taramalarda Anthony Elfalak'ın nehir kenarında su içerken görüldüğünü ifade etti. Yeri tespit edilen küçük çocuğun, eyalet polisi tarafından kurtarıldığı ve küçük çocuğun sağlık taramasından geçerek yeniden ailesiyle bir araya geldiği kaydedildi.

Ayrıca Yeni Güney Galler eyalet polisi, Küçük Elfalak'ın nehir kenarında tespit edildiği ana ait görüntüleri yayınlarken, polis ekiplerinden mutlu haberi alan ailenin sevinci ise kameralara yansıdı.

Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı
Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı
Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı
Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Yılmaz

Son dakika haberi... Bıçak tehdidiyle cinsel saldırı iddiasına gözaltı
Son dakika haberi... Bıçak tehdidiyle cinsel saldırı iddiasına gözaltı
3 yaşındaki otizmli çocuk 4 gün sonra sağ olarak bulundu
3 yaşındaki otizmli çocuk 4 gün sonra sağ olarak bulundu
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Derya Baykal Mesut Akusta
Spor Marcao Salih Uçan Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:51:00. #1.14#

title