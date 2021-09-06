Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı

- Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı Avustralya'da evinin yakınlarında kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan 3 yaşındaki Anthony Elfalak adlı küçük çocuk, polis tarafından evinden birkaç kilometre uzakta nehir kıyısında su içerken canlı olarak kurtarıldı.

- Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 4 gün sonra su içerken kurtarıldı

MELBOURNE - Avustralya'da evinin yakınlarında kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan 3 yaşındaki Anthony Elfalak adlı küçük çocuk, polis tarafından evinden birkaç kilometre uzakta nehir kıyısında su içerken canlı olarak kurtarıldı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde geçtiğimiz hafta kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan 3 yaşındaki erkek çocuğu Anthony Elfalak'a ilişkin Yeni Güney Galler eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma gününden bu yana yürütülen arama operasyonlarında mutlu sona gelindiği kaydedildi. Eyalet kırsalında bir çocuğun kaybolduğu ihbarını alan polis ekiplerinin operasyon başlattığını belirten eyalet polisi, operasyonun yüzlerce gönüllünün desteğiyle gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, karada devam eden aramalarda elde ettiği ipuçlarını değerlendiren arama kurtarma ekiplerinin, havadan görüntü talebinde bulunduğunu aktaran polis, helikopter desteğiyle yapılan taramalarda Anthony Elfalak'ın nehir kenarında su içerken görüldüğünü ifade etti. Yeri tespit edilen küçük çocuğun, eyalet polisi tarafından kurtarıldığı ve küçük çocuğun sağlık taramasından geçerek yeniden ailesiyle bir araya geldiği kaydedildi.

Ayrıca Yeni Güney Galler eyalet polisi, Küçük Elfalak'ın nehir kenarında tespit edildiği ana ait görüntüleri yayınlarken, polis ekiplerinden mutlu haberi alan ailenin sevinci ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Yılmaz