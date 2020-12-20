Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu
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Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu

20.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:21

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde dizinden yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yazlık Mahallesi Kadırga Yolu mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen olayda, Veysel Ç. isimli şahıs, 2 arkadaşı ile avlanmak için ormanlık alana geldi. Veysel Ç. avlanmak için yanında getirdiği tüfeğini ağaca yasladı. Emniyet kildi açık kalan tüfek bir anda yere düşerek ateş aldı. Tüfekten çıkan mermi Veysel Ç'nin sol diz kapağına isabet etti. Veysel Ç. yaralanırken, olayı gören arkadaşları hemen yardımına koştu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veysel Ç, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

Haber Yorumları (1)
4.VİTES: Hiç üzülmedin beter ol
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