Son dakika haberleri | AVCILAR'DA ÇUKURA DÜŞEN OĞLAK KURTARILDI

AVCILAR'da çukura düşen oğlağı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Avcılar, Firuzköy Mahallesi'ndeki boş alanda oğlaklardan biri çukura düştü. Bölgede oyun oynayan çocuklar tarafından fark edilen oğlağın kurtarılabilmesi için itfaiyeye haber verildi. İtfaiye erlerinden biri, oldukça dar olan çukurda kurtarılmayı bekleyen oğlağı kurtarmak için çukura sarkıtıldı. Arkadaşları tarafından sıkıca bacaklarından tutulan itfaiye eri, hayvan yakalama aparatını oğlağa geçirerek çıkardı. Oğlağın kurtarıldığını gören çocuklar da büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı