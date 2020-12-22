Son dakika haber | Avcılar'da bankada soygun girişimi kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Avcılar'da bankada soygun girişimi kamerada

22.12.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:04
Son dakika haber | Avcılar'da bankada soygun girişimi kamerada

Son dakika haberleri: Avcılar'da sabaha karşı bir bankada yaşanan soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da sabaha karşı bir bankada yaşanan soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Bankacının camını kırarak içeri giren bir şahıs, alarmın çalması üzerine kaçarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay sabah karşı Gümüşpala Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. Bir bankaya gelen şüpheli şahıs, camı kırarak içeri girdi. Birkaç adım atan zanlı, alarmın çalmasıyla panikleyerek bankadan uzaklaştı. Banka güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bankaya ait güvenlik kameraları incelenirken olay yeri ekipleri banka ve çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri izini kaybettiren şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bankanın camını kıran zanlı içeri giriyor. Birkaç adım atan zanlı, alarmın çalmasıyla koşarak bankadan kaçıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Malcolm Thomas Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Avcılar'da bankada soygun girişimi kamerada | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:34:28. #1.15#
title