Buzla kaplı suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti - Haberler
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Buzla kaplı suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

Ataşehir'de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü. Bir süre suyun içerisinde aranan makine operatörünün cansız bedeni bulundu.

İstanbul Ataşehir'de inşaat alanında iş makinesi, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu.

Suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cengiz Çoban, İnşaat, DHA, su, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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