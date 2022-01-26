Buzla kaplı suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de inşaat alanında iş makinesi, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri