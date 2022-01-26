Buzla kaplı suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
Ataşehir'de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü. Bir süre suyun içerisinde aranan makine operatörünün cansız bedeni bulundu.
İstanbul Ataşehir'de inşaat alanında iş makinesi, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri