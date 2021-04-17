Son dakika haber: Ataşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yerindeki 17 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberine göre Ataşehir'de, bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 17 kişiye, toplam 58 bin 973 lira para cezası uygulandı.