Son dakika haber: Ataşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yerindeki 17 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Ataşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yerindeki 17 kişiye para cezası verildi

Son dakika haber: Ataşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yerindeki 17 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ataşehir'de, bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 17 kişiye, toplam 58 bin 973 lira para cezası uygulandı.

Ataşehir'de, bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 17 kişiye, toplam 58 bin 973 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor. Ekipler, Barbaros Mahallesi'nde açık olduğu belirlenen bir iş yerini denetledi.

Denetimde sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında toplam 58 bin 973 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burak Deniz Hande Erçel
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ataşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yerindeki 17 kişiye para cezası verildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 10:47:40. #1.16#

title