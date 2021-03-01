Aspiratörden çıkan yangın, paniğe neden oldu
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Aspiratörden çıkan yangın, paniğe neden oldu

01.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:36
Aspiratörden çıkan yangın, paniğe neden oldu

SİVAS'ta bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede aspiratörden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SİVAS'ta bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede aspiratörden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında apartmanda kısa süreli panik yaşandı.

İnönü Bulvarı'ndaki 7 katlı bir apartmanın 3' üncü katında yalnız yaşayan Aynur Toy'a ait dairede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfakta bulunan aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangını fark eden Toy, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına aldı. Korkulu anlar yaşayan Aynur Toy, kontrol amacıyla ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Toy, müdahalesinin ardından taburcu edildi.Yangında evin mutfağında zarar oluştu.


- Sivas
Aspiratörden çıkan yangın, paniğe neden oldu
Aspiratörden çıkan yangın, paniğe neden oldu
Aspiratörden çıkan yangın, paniğe neden oldu
Aspiratörden çıkan yangın, paniğe neden oldu
Aspiratörden çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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