Son dakika haber! Asansördeki taciz şüphelisi gözaltına alındı (2)

Son dakika haberi... TUTUKLANDIBursa'da, L.K. adlı kadını (40), asansörde elle taciz eden Ferhat Aslan (36), daha önce şikayetçi olmayan kadının kararını değiştirmesi üzerine, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.