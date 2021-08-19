Son dakika haber! Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber! Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Artvin'in Yusufeli ilçesinde viyadük inşaatı çalışması sırasında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde viyadük inşaatı çalışması sırasında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı ve HES inşaatı relokasyon yolları kapsamında yapımı devam eden Merkez Viyadüğü inşaatında çalışan Talip Özkan (46) dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika haber! Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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