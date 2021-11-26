Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta 2 adet gümüş sikke, 2 yüzük, 4 adet obje ve 45 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle-Ardahan karayolunda durdurulan ve Şırnak'tan geldiği tespit edilen araçta arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet gümüş sikke, 2 adet yüzük, 4 adet obje, 45 adet sikke olmak üzere toplam 53 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler Kars Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.

(Olgun Yıldız-İHA)

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