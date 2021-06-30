Son dakika haber: Araban'da Çocuk Kitap Cafe açıldı
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Son dakika haber: Araban'da Çocuk Kitap Cafe açıldı

Son dakika haber: Araban'da Çocuk Kitap Cafe açıldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesinde Çocuk Kitap Cafe'nin açılışını yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesinde Çocuk Kitap Cafe'nin açılışını yaptı.

Vali Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Araban'da oluşturulan Çocuk Kitap Cafe'nin açılışını yapıp kitap okuyan çocuklarla sohbet etti.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun da katıldığı açılışta konuşan Gül, okumanın önemine işaret etti.

Kitap okumanın her türlü sorunu aşabilecek ufuklar açtığını anlatan Gül, Arabanlı çocuklar için önemli bir yatırımın yapıldığını, artık çocukların sosyalleşebileceği yeni bir alan oluşuturulduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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