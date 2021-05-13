Son dakika haber! Apartmanın bacasında çıkan yangın korkuttu

Son dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesinde bulunan bir apartmanının çatısındaki bacadan henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartman sakinleri için paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Cide Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kısa sürede söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, apartmandaki daireleri tek tek gezerek bacalarında bir sıkıntı olup olmadığını kontrol etti.

Yangının ardından olay yerine incelemelerde bulunan Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, Cide'de bu yıl çatı yangınlarının çok fazla görüldüğünü belirterek, yangınların birçoğunun baca temizliğinin yapılmamasından kaynaklandığını ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı