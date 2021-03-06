Son dakika haber! ANTALYA Sandalyede otururken öldü

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Sandalyede otururken öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde umumi tuvalette görevli Yaşar Aslan (62) oturduğu sandalyede kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.

İlçenin Orta Mahalle Atatürk İşhanı altındaki umuma açık tuvalette görevli Yaşar Aslan, yazıhanesinde sandalyede otururken, kalp krizi geçirdi. Yere yığılan Aslan'ı oradan geçen bir vatandaş fark ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Aslan'ın kalp krizi sonucu öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri olay yerini şeritle kapatarak, önlem alırken, savcının ilk otopsisi sonrası Aslan'ın cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberi alıp olay yerine gelen Yaşar Aslan'ın eşi ve oğlu büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı