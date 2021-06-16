Son dakika haber | Antalya'da ziraat mühendisi evinde ölü bulundu
Son dakika habere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ziraat mühendisi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ziraat mühendisi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli Elvan Dönmez'den (46) haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan iş yerinden arkadaşları, Dönmez'in Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki evine geldi.
Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin çilingir kullanarak girdiği evde Elvan Dönmez yerde hareketsiz bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dönmez'in cenazesi, evde polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Dün iş yerine gelen Dönmez'in hastanede randevusu olduğu gerekçesiyle izin aldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur