Son dakika haber | Antalya'da ziraat mühendisi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Antalya'da ziraat mühendisi evinde ölü bulundu

Son dakika haber | Antalya'da ziraat mühendisi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ziraat mühendisi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ziraat mühendisi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli Elvan Dönmez'den (46) haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan iş yerinden arkadaşları, Dönmez'in Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki evine geldi.

Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çilingir kullanarak girdiği evde Elvan Dönmez yerde hareketsiz bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dönmez'in cenazesi, evde polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Dün iş yerine gelen Dönmez'in hastanede randevusu olduğu gerekçesiyle izin aldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da yağmur sonrası oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı
Antalya'da yağmur sonrası oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ozan Tufan Yiğit Şardan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Antalya'da ziraat mühendisi evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 19:20:17. #1.14#

title