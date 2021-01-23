Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli yakalandı

23.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:04
Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timlerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Alanya ve Manavgat ilçesinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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