Son dakika haber: Antalya'da şüpheli ölüm
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Son dakika haber: Antalya'da şüpheli ölüm

05.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:04
Son dakika haber: Antalya'da şüpheli ölüm

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde oturan Önder Atasever'den (47) haber alamayan iş arkadaşları durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Atasever'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir yiyecek ve içecek firmasının bölge müdürlüğünü yapan Atasever'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi

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