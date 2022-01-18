Son dakika haber | Antalya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber | Antalya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber | Antalya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü.

Serkan Acar'ın kullandığı 35 JZ 484 plakalı motosiklet, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda refüje çarptı.

Kazada sürücü Acar, hayatını kaybetti.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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