Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş

16.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:21

Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki lüks bir villada anne, babası ve ablasını av tüfeği ile öldüren gencin aynı silahın tetiğini ayak baş parmağıyla ateşleyerek yaşamına son verdiği belirlendi.

Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki lüks bir villada anne, babası ve ablasını av tüfeği ile öldüren gencin aynı silahın tetiğini ayak baş parmağıyla ateşleyerek yaşamına son verdiği belirlendi.

Edilen bilgiye göre olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak üzerindeki bir sitedeki 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları, durumu siteye yakın bir yerde yaşayan arkadaşlarına bildirdi. Siteye gelen akrabaların, arkadaşına kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla siteye gelen polis ekipleri, girdikleri villada Gülsen Işık Gider (65), Muzaffer Gider (73), Gamze Gider ve Mustafa Gider'in cansız bedenini girişte mutfak bölümünde buldu. Olay yeri ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre, ailenin erkek oğlu Mustafa Gider'in anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tahmin ediliyor. Ailenin bir yıldır bu villada yaşadığı ve anne babanın emekli olduğu öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından 4 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Gider'in bir otelde fotoğraf işi yaptığı ve yaklaşık 160 bin lira borcu olduğu öğrenildi. Mustafa Gider'in, mutfakta annesi ve kız kardeşini vurduktan sonra üst katta vurarak öldürdüğü babasını mutfağa indirdiği ve burada aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider'in, çenesine dayadığı tüfeğin tetiğini ayak baş parmağı ile ateşlediği belirlendi. 4 kişilik ailenin otopsi işlemleri devam ederken, cenazelerin yarın yakınları tarafından alınması bekleniyor.

Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ayşe Keşir Meral Akşener Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:51:23. #1.15#
title