Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü

14.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:46

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fikret Ergün'ün (51) kullandığı 07 UU 071 plakalı kamyonete, Cumhuriyet Mahallesi D-400 kara yolunda, Onur Y'nin (30) idaresindeki 34 RK 3519 plakalı otomobil arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ergün, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Ergün kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Onur Y. gözaltına alındı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, otomobilin arkadan çarpması sonucu yoldan çıkan kamyonetin refüje çarparak durması yer alıyor.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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