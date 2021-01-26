Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm

Eyüpsultan'da, anne ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlı gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Annemin her akşam klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeleri gördüm" sözleriyle yanıt verdi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen U.B., kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti. U.B., daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle önce konfeksiyonda çalışan ağabeyi Mesut Biroğlu'yu (50) ardından ise annesi Şükran Biroğlu'yu (70) boğarak öldürdü.

POLİSİ ARAYIP İTİRAF ETTİ

U.B. bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. U.B. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak önce Eyüpsultan İlçe Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki sorgusu tamamlanan zanlı daha sonra Gayrettepe'de bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

"KİMİN İÇTİĞİNİ ANNEMİN YANDAŞLARINA SORACAKSINIZ"

Zanlı gazetecilerin cinayetleri neden işlediği ile ilgili sorusuna ise şu cevabı verdi: "Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Annemin her akşam klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeleri gördüm. Ben içmedim. Kimin içtiğini annemin yandaşlarına soracaksınız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı