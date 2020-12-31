Son dakika haber | Ankara'da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı

ANKARA'da yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 310 litre etil alkol ve 146 şişe sahte içki ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, yeni yıl öncesi Keçiören, Çankaya, Altındağ, Pursaklar, Yenimahalle, Mamak ve Sincan ilçelerinde sahte içkiye yönelik denetim yaptı. 28-31 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 310 litre etil alkol, 146 şişe sahte içki, 3 bin 466 sahte etiket, 807 içki aroma kiti, 3 alkol ölçüm aparatı, 5 huni, 80 içki şişesi kapüşonu ve 12 sahte bandrol ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN