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Son dakika haber! Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Abdulkadir Girgin'in yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi.

Hasta, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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