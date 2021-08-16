Son dakika haber! Amasya'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber! Amasya'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber! Amasya'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Amasya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Amasya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Meşeliçiftliği köyünde karşılaşan ve daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Mustafa Akıntürk (25) ve Cihan Aktaş (20) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa Akıntürk ve Cihan Aktaş birbirine silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Akıntürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Aktaş ise ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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