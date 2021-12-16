Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Adana'da alkollü bir sürücü, motosikletiyle işten çıkıp evine giden garson Mehmet Adanır'a çarparak ölümüne neden oldu.

ADANA (İHA) - Adana'da alkollü bir sürücü, motosikletiyle işten çıkıp evine giden garson Mehmet Adanır'a çarparak ölümüne neden oldu. Adanır'ın ailesi ve iş arkadaşları sürücünün hak ettiği cezayı almasını isterken, garsonun kebapçıda görev yaptığı alan hizmete kapatılıp fotoğraflarıyla ve karanfille donatıldı.

Kaza, 7 Aralık gecesi merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kebapçıda garsonluk yapan Mehmet Adanır (31), işten çıkıp evine gitmek için 01 AHJ 817 plakalı motosikletine bindi. Hacı Sabancı Bulvarı'na geldiğinde ise Ö.A. yönetimindeki 01 NM 163 plakalı otomobil, Adanır'ın kullandığı motosiklete çarptı. Otomobilin önünde yaklaşık 40 metre sürüklenen Adanır, daha sonra savrularak kaldırımın bordür taşlarına çarptı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Adanır, geçen Pazartesi günü hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza yerinde polisin gözaltına aldığı sürücü Ö.A.'nın ise 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Mehmet Adanır, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mezarlığı'nda defnedilirken, sürücü Ö.A. ise cezaevine gönderildi.

İş arkadaşları unutmadı

Mehmet Adanır'ın çalıştığı kebapçıda ise iş arkadaşları, genç adamı unutmayarak görev yaptığı alanı hizmete kapatıp fotoğraflarıyla ve karanfille süsledi.

Mehmet Adanır'ın son iş günündeki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Öğle saatlerinde her şeyden haber siz çalışan Adanır'ın gece ise kazadan 3 dakika önce işten çıkıp motosikletine bindiği, kaskını takıp evine doğru gittiği görüldü.

Gazetecilere konuşan Adanır ailesinin akrabası Mehmet Fikri Aykal, "Mehmet, akşam iş çıkışı motosikletle kaza yapıyor. Arkadan bir araba vuruyor. Şoför alkollüymüş. Çarpan kişi ilk başta ev hapsindeydi ama yeğenim vefat edince cezaevine göndermişler. Ne gerekiyorsa avukatımızın yapacağından eminim" diye konuştu.

Mehmet Adanır'ın çalıştığı kebapçının sahibi Uğur Aydın ise sürücünün hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi. Aydın, "4 yıldır ağabey kardeş gibiydik. Şu an burada kimsenin ne yüzü gülüyor, ne de çalışma isteği var. Pazartesi günü burada dünyanın sonu gibiydi. Benim şu an durduğum yer Mehmet Adanır'ın çalıştığı yerdi. Buraya da Mehmet Adanır köşesi ismini vereceğiz. Onun adını yaşatacağız. Kazayı yapan sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Mehmet'i tanıyıp da sevmeyen yoktu" ifadelerini kullandı. - ADANA

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

15 yıl hapis cezası onanan Çilem'den Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin' mesajı veriyor

15 yıl hapis cezası onanan Çilem'den Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor

 Adana'da köpek gezdiren kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı

Adana'da köpek gezdiren kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı

 Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title