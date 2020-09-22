Otomobil ile minibüs çarpıştı, otoyolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı Aksaray'da minibüs ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Aksaray - Nevşehir yolu üzerinde kavşakta bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kazada sıkıştığı yerden çıkartılamayan kişi yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

MİNİBÜS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza saat 08.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir yolu Cumhuriyet köyü kavşağında meydana geldi. İbrahim Ekinci (71) yönetimindeki minibüs, Recep Meral'in (40) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Recep Meral ve Pınar Yıldız (25) ile Yaşar Cevizci (49) ve minibüs sürücüsü İbrahim Ekinci ile yakınları Yadigar Birgin (43), Selvinaz Elibol (66), Gülbeyaz Gedek (63) yaralandı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Yaralılardan otomobil içinde sıkışan Yaşar Cevizci, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Pınar Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşar Cevizci'nin cansız bedeni de sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ