Son dakika haber... Aksaray'da korona denetim ekipleri tam kadro sahada Bir son dakika haberine göre Aksaray'da korona denetim ekipleri tam kadro sahada İçişleri Bakanlığınca 81 İlde Covid-19 Tedbirleri denetimi uygulamasını yapılması genelgesi uyarınca Aksaray'da valilik, belediye, sağlık, tarım, polis, jandarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluş temsilcileri ve...

Aksaray'da korona denetim ekipleri tam kadro sahada

AKSARAY - İçişleri Bakanlığınca 81 İlde Covid-19 Tedbirleri denetimi uygulamasını yapılması genelgesi uyarınca Aksaray'da valilik, belediye, sağlık, tarım, polis, jandarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluş temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla geniş çaplı maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Vali Vekili Dr. Mehmet Taşınır başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, mahalle muhtarları ve STK temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan denetim ekipleri kentin çeşitli noktalarından başlayarak esnaf ve vatandaşlara koruyucu sağlık tedbirlerini hatırlatıp maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Toplumda farkındalık oluşturulması amacı ile gerçekleştirilen denetim ve uygulamada vatandaşlara Covid-19 salgınıyla mücadelede mutlak yapılması gerekenin öncelikle maske kullanımı olduğu hatırlatılarak salgından korunmak ve yayılım hızının kontrol altına alınması noktasında yine mesafe ve temizlik konusunda da dikkatli davranılması gerektiği anlatıldı. Vali Vekili Dr. Mehmet Tanışır beraberindeki ekiplerle yaptığı denetimlerde maske kullanımının zorunluluğuna dikkat çekerek iş yerleri, alışveriş merkezleri ve kent merkezinde vatandaşlara uyarıda bulunarak maske isteğinde bulunan vatandaşlara maske dağıttı.

Kaynak: İHA