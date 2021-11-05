Son dakika haber... Aksaray'da kayıp zihinsel engelli kişi, gölette ölü bulundu

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde dün akşam kaybolan zihinsel engelli Musa Köse (57), gölette ölü bulundu.

Olay, Ortaköy ilçesi Ozancık Köyünde meydana geldi. Zihinsel engelli Musa Köse, dün akşam saatlerinde kayboldu. Yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. 15 kişilik ekiple yaklaşık 20 saat süren arama sonucu saat 09.30 sıralarında, Köse'nin cansız bedeni Cumalı Göletinde ölü olarak bulundu. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Köse'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.