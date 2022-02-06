Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi - Haberler
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Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Dağlı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Coşkun Türkavcı (49), yangın sonrası kısmen çöken 2 katlı ahşap evinde hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Coşkun Türkavcı (49), yangın sonrası kısmen çöken 2 katlı ahşap evinde hayatını kaybetti.

Sorkun köyünde, Coşkun Türkavcı'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evi kısa sürede sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Kısmen çöken evin enkazında kalan Coşkun Türkavcı'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Savcılığın incelemesi sonrası Türkavcı'nın cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan Coşkun Türkavcı'nın çocukları ile eşinin, yangın sırasında ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenildi.


- Afyonkarahisar
Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Güncel

Karahisar, İtfaiye, Yangın, Sorkun, Güncel, Haber

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